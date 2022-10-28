Хомуха заявил, что травма Дивеева сказалась на игре ЦСКА

Главный тренер «Калуги» Дмитрий Хомуха поделился мнением о том, как сказалась на ЦСКА травма защитника Игоря Дивеева.

«В последнее время Дивеев – это железный игрок старта ЦСКА и сборной России. Его потеря существенно сказалась на качестве игры «армейцев» в обороне», — цитирует слова Хомухи Metaratings.

Напомним, 23-летний защитник получил травму в матче 3-го тура Фонбет Кубка России против «Сочи» (2:1). В текущем сезоне Дивеев принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

ЦСКА занимает 3-е место в РПЛ, набрав 26 очков после 14 туров.