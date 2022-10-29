Карраскаль с Мединой организовали гол в ворота «Локомотива»

В центральном матче субботней части 15-го тура Премьер-лиги «Локомотив» принимает ЦСКА. В середине первого тайма подопечные Владимира Федотова повели в счёте. Голевую атаку провели легионеры, которые в последнее время поддавались критике. От левого угла штрафной Хорхе Карраскаль доставил мяч к дальней штанге, а там Хесус Медина прицельно сыграл головой, переправил мяч в сетку.

На табло горят цифры 0 и 1. Этот результат позволяет ЦСКА выйти на второе место в онлайн-таблице, где также разместились «Спартак» с «Ростовом». У «Локомотива» пока всё печально - 12 очков и место в зоне стыковых матчей.