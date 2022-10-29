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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карраскаль с Мединой организовали гол в ворота «Локомотива»

29 Октября 2022 • 19:34 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
ЦСКА Москва
1 4.20 X 3.95 2 1.80
2-й тайм

В центральном матче субботней части 15-го тура Премьер-лиги «Локомотив» принимает ЦСКА. В середине первого тайма подопечные Владимира Федотова повели в счёте. Голевую атаку провели легионеры, которые в последнее время поддавались критике. От левого угла штрафной Хорхе Карраскаль доставил мяч к дальней штанге, а там Хесус Медина прицельно сыграл головой, переправил мяч в сетку.

На табло горят цифры 0 и 1. Этот результат позволяет ЦСКА выйти на второе место в онлайн-таблице, где также разместились «Спартак» с «Ростовом». У «Локомотива» пока всё печально - 12 очков и место в зоне стыковых матчей.

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Локомотив Москва ЦСКА Москва
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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