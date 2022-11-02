Малафеев: «Не думаю, что «Локомотив» вылетит»

Бывший голкипер российской национальной команды Вячеслав Малафеев высказался о перспективах «Локомотива» сохранить прописку в РПЛ.

«Я думаю, меня, как и многих, удивляет позиция «Локомотива». Им стоит собраться и наладить свою игру, я не думаю, что они вылетят, но у нас уже были примеры с московским «Динамо» или с «Рубином», — заявил экс-вратарь «Зенита» в интервью «Чемпионату». Малафеев отметил, что, несмотря на различные проблемы, тяжело представить клуб такого уровня не в топ-5.

Напомним, что после половины пройденной дистанции в Российской премьер-лиге «Локомотив» находится на 14-й строчке в таблице чемпионата с 12 баллами.

Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4877273-malafeev-ne-dumayu-chto-lokomotiv-vyletit-no-byli-primery-dinamo-i-rubina.html?utm_source=copypaste