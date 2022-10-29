ЦСКА - лидер РПЛ по количеству попаданий в штанги

В матче пятнадцатого тура российского чемпионата московский ЦСКА добыл три очка в противостоянии с «Локомотивом». Единственный мяч в середине первого тайма забил Хесус Медина, отыграться «Локомотив» не сумел.

С другой стороны, у ЦСКА были также и удары в каркас ворот. Любопытно, но именно ЦСКА лидирует по количеству попаданий в штанги и перекладины в текущем сезоне - десять таких попаданий в пятнадцати матчах первого круга. Чаще всего в каркас бил нападающий Федорв Чалов - целых четыре раза.

В шестнадцатом туре российской Премьер-лиги ЦСКА сразится дома с «Пари НН», это случится пятого ноября.