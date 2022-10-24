Стали известны сроки восстановления Набабкина

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо поделился информацией о травме защитника Кирилла Набабкина. Напомним, игрок получил повреждение в матче 14-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (2:2).

«У Кирилла Набабкина мышечное повреждение, по итогам дополнительного обследования сформирован примерный срок восстановления — две недели», — приводит слова Брейдо «Чемпионат».

В текущем сезоне 36-летний защитник принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 14 игр.