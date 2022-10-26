Терёхин: «Что ж вы, Давидс и Циннбауэр, раньше не решали?»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Олег Терёхин скептически отнесся к информации о том, что уволенный штаб бывшего наставника клуба Йозефа Циннбауэра не следовало увольнять - такое мнение высказал южноафриканский помощник Циннбауэра Фадлу Давидс, приглашенный в клуб незадолго до увольнения немецкого спеца.

Терехин считает, что у парочки было достаточно времени показать себя.

- Ну, сейчас он может говорить что угодно. Что же вы не решали проблемы, когда были в клубе? А то будут говорить, чтобы дали им еще полгода поработать, а потом еще… В общем, после драки кулаками не машут, - заявил Терехин в эфире телеканала «Матч ТВ».