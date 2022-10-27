Газзаев уверен, что возвращение Сёмина поможет «Локомотиву»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о возможном возвращении экс-наставника «Локомотива» Юрия Сёмина в московский клуб.

Ранее сообщалось, что 75-летний специалист может занять одну из должностей в структуре «Локомотива».

Газзаев считает, что возвращение Сёмина поможет «железнодорожникам» в текущей ситуации, отметив при этом, что сейчас команде нужен опытный специалист, который сможет грамотно управлять коллективом.

«Юрий Павлович как никто другой знает проблемы, которые существуют. Его мнение очень важно, считаю, что надо к нему прислушиваться. В любом случае Сёмин поможет «Локомотиву», какая бы должность ни была, но лучше, если у него будет возможность влиять на ситуацию», — цитирует Газзаева «Матч ТВ».

Напомним, после 14 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице с 12 набранными очками в своём активе. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 29 октября против ЦСКА. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.