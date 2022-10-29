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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев дал прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА

29 Октября 2022 • 15:41 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
1 4.10 X 3.90 2 1.83
Через 1 ч. 30 мин.

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА.

Эксперт считает, что смена тренерского штаба не поможет «Локомотиву» одолеть «армейцев». Также Ловчев отметил то, как наставник ЦСКА Владимира Федотов управляется со своими подопечными.  

«Многие тренеры заигрывают со своими футболистами, но не Владимир Федотов. Я имею в виду историю с Хорхе Карраскалем. Это говорит о хорошей управляемости командой. Не случайно Федотов на следующую после дерби со «Спартаком» игру Карраскаля в состав не включил. Есть такая прописная истина: игроки должны своего тренера либо уважать, либо бояться. Думаю, ЦСКА не пропустит и победит 2:0», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Кроме того, Ловчев поддержал возможное назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера «железнодорожников». Напомним, в настоящий момент 38-летний специалист возглавляет «Пари НН».  

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 29 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени. На данный момент «армейцы» опережают «красно-зелёных» в турнирной таблице чемпионата России на 14 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Евгений Ловчев Владимир Федотов Михаил Галактионов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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