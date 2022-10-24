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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв — о перепутанных футболках Гайича и Гайча: «Это недопустимо»

24 Октября 2022 • 13:17 Комментировать
Оренбург
2:2
ЦСКА Москва
окончен

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал эпизод, произошедший в матче 14-го тура РПЛ между «армейцами» и «Оренбургом» (2:2).

Напомним, что защитник ЦСКА Милан Гайич несколько минут играл в футболке нападающего Адольфо Гайча, который всю встречу просидел на скамейке запасных.

Пономарёв назвал произошедший случай безобразием, в котором обвинил тех, кто отвечает за подготовку формы.

«Это из ряда вон выходящий случай. Так не должно быть. Впервые даже такое увидел, чтобы перепутать футболки. В КДК РФС сказали, что рассмотрят это дело? Правильно сделают, что оштрафуют. Я только за!» — цитирует Пономарёва Legalbet.

На данный момент ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков. Свой следующий матч «армейцы» проведут 29 октября против «Локомотива». Начало — в 19:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв Адольфо Гайч Милан Гайич
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