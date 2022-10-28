Итальянский журналист отметил уровень игроков РПЛ

Итальянский журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини высказался об уровне игроков РПЛ на фоне трансферов в итальянские клубы.

«Истории Кварацхелии и Яки Бийола показывают, насколько качественные игроки бывают в России. Переговоры с игроками РПЛ всегда возможны, но в Италии мало клубов, которые пристально следят за российским рынком», – заявил журналист в интервью Sport24. Мартини отметил, что в настоящий момент коллективы Серии А не ведут переговоры с игроками из Российской премьер-лиги.

Напомним, что этим летом Хвича Кварацхелия перебрался в «Наполи», а Яка Бийол стал футболистом «Удинезе».