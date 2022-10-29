Педро Габриэл — о своём прозвище: «Я был удивлён, что в России это вызвало такой ажиотаж»

Игрок «Локомотива» Педро Габриэл высказался об ажиотаже, который вызвало его прозвище в России.

Напомним, что 22-летний бразилец перешёл в московский клуб в начале сентября из «Брагантино», где выступал под прозвищем «Педриньо». Однако в России футболисту запретили использовать этот псевдоним.

Педро Габриэл признался, что был очень удивлён таким отношением в России к уже привычному для себя прозвищу.

«Для меня это была элементарная вещь. Я был удивлён, что в России это вызвало такой ажиотаж. До приезда в Россию у меня на майке всегда было написано Педриньо. Сейчас — Педро Габриэл. И знаешь, мне это даже больше нравится. Я как-то привык», — приводит слова футболиста Sport24.

В текущем сезоне вингер провёл в составе «железнодорожников» девять матчей, забив в них четыре гола и отдав одну результативную передачу.