«Локомотив» получил все деньги от «Аталанты» за трансфер Миранчука

«Аталанта» выплатила «Локомотиву» всю сумму за трансфер полузащитника Алексея Миранчука. Напомним, ранее итальянский клуб приостановил выплаты за переход футболиста из-за проблем с банковскими переводами.

«После переговоров между «Локомотивом» и «Аталантой» итальянский клуб оплатил не только сумму задержанного транша, но досрочно закрыл обязательства по оставшейся части за трансфер Алексея», — цитирует ТАСС слова пресс-службы «Локомотива».

Напомним, 27-летний хавбек перебрался в «Аталанту» в сентябре 2020 года за 14,5 миллионов евро. Текущий сезон Миранчук проводит в «Торино» на правах аренды.