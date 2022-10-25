Сёмин – о должности в «Локомотиве»: «Никакой конкретики»

Бывший нападающий и главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возможное возвращение в столичный клуб.

«Никакой конкретики по поводу должности в «Локомотиве» сейчас нет. Смысла обсуждать это сейчас нет. Как уже говорил ранее, будет полезная должность — рассмотрю», - приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Юрий Сёмин был футболистом клуба «железнодорожников» с 1975 по 1977 год и за это время стал обладателем Кубка Международного спортивного союза железнодорожников. Позднее специалист возглавил «красно-зелёных» и с тех пор трижды выиграл чемпионат России, шесть раз выигрывал кубок страны и ещё три раза – суперкубок.