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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин – о должности в «Локомотиве»: «Никакой конкретики»

25 Октября 2022 • 19:29 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
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29.10 19:00

Бывший нападающий и главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возможное возвращение в столичный клуб.

«Никакой конкретики по поводу должности в «Локомотиве» сейчас нет. Смысла обсуждать это сейчас нет. Как уже говорил ранее, будет полезная должность — рассмотрю», - приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Юрий Сёмин был футболистом клуба «железнодорожников» с 1975 по 1977 год и за это время стал обладателем Кубка Международного спортивного союза железнодорожников. Позднее специалист возглавил «красно-зелёных» и с тех пор трижды выиграл чемпионат России, шесть раз выигрывал кубок страны и ещё три раза – суперкубок.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Чемпионат России
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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