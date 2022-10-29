Булыкин: «Ожидал больше голов»

В матче пятнадцатого тура российского чемпионата московский ЦСКА добыл три очка в противостоянии с «Локомотивом». Единственный мяч в середине первого тайма забил Хесус Медина, отыграться «Локомотив» не сумел. С другой стороны, у ЦСКА были также и удары в каркас ворот. События игры прокомментировал бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин, который ожидал более результативной встречи.

- Я ожидал больше голов. Ожидал более интенсивной игры. ЦСКА, понятное дело, пол-игры отбивался, волновался, наверное, за защиту. Хотя был момент у «Локомотива», когда хорошо сыграл Акинфеев ногой. Отбил выход один на один, - цитирует Булыкина Metaratings.ru.