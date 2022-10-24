Сёмин рассказал о песнях болельщиков

Бывший наставник московского «Локомотива», трижды приводивший команду к золотым медалям чемпионата России, а также шесть раз одерживавший с ней победу в Кубке страны Юрий Сёмин высказал своё мнение о том, что болельщики столичного клуба поют его имя во время матчей.

«Это всегда будут петь. Люди любят хорошие традиции», - цитирует Сёмина «Комсомольская правда».

На текущий момент «Локомотив» находится на 14 позиции в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, на три очка опережая «Химки», находящиеся в зоне вылета.

Следующий матч «железнодорожники» проведут дома против столичного ЦСКА. Начало игры – 29 октября в 19:00.