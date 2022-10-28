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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дюрица – о «Локомотиве»: «Если будут играть агрессивно и активно прессинговать, то смогут вырвать победу»

28 Октября 2022 • 19:16 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
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Через 22 ч. 24 мин.

Бронзовый призёр чемпионата России и обладатель кубка страны в составе московского «Локомотива» Ян Дюрица прокомментировал предстоящий поединок «красно-зелёных» против московского ЦСКА.

Футболист считает, что «железнодорожники» должны осознавать, что будут выступать на домашней арене.

«Очень важно, как команда будет играть с первых минут, если будут играть агрессивно и активно прессинговать, то смогут вырвать победу», - приводит слова Дюрицы ТАСС.

На текущий момент «красно-зелёные» располагаются на 14 месте в турнирной таблице чемпионата России. «Красно-синие» - на третьей позиции.

Встреча между столичными клубами «Локомотив» и ЦСКА пройдёт 29 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

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Локомотив Москва ЦСКА Москва Ян Дюрица Чемпионат России
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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