Дюрица – о «Локомотиве»: «Если будут играть агрессивно и активно прессинговать, то смогут вырвать победу»

Бронзовый призёр чемпионата России и обладатель кубка страны в составе московского «Локомотива» Ян Дюрица прокомментировал предстоящий поединок «красно-зелёных» против московского ЦСКА.

Футболист считает, что «железнодорожники» должны осознавать, что будут выступать на домашней арене.

«Очень важно, как команда будет играть с первых минут, если будут играть агрессивно и активно прессинговать, то смогут вырвать победу», - приводит слова Дюрицы ТАСС.

На текущий момент «красно-зелёные» располагаются на 14 месте в турнирной таблице чемпионата России. «Красно-синие» - на третьей позиции.

Встреча между столичными клубами «Локомотив» и ЦСКА пройдёт 29 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.