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Экс-игрок ЦСКА Олейников: «Даже если ты просто не забьёшь какой-то гол на тренировке, Вернблум мог начать на тебя кричать»

27 Октября 2022 • 09:33 Комментировать
Ахмат
...
Ростов
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29.10 16:30

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников поделился воспоминаниями об экс-игроке ЦСКА Понтусе Вернблуме, который защищал цвета «армейцев» в период с 2012 по 2018 год.

По словам Олейникова, шведский футболист был очень строг с молодыми игроками ЦСКА во время тренировок.

«Вернблум любил попихать молодым игрокам. Даже если ты просто не забьёшь какой-то гол на тренировке, он мог начать на тебя кричать. Запомнился момент, когда Астик Гордюшенко обыграл Вернблума — тому это очень не понравилось. А когда Астик обыграл Понтуса второй раз, то он специально ударил ему по ногам», — цитирует Олейникова «Чемпионат».

Напомним, Олейников выступал за ЦСКА в период с 2017 по 2019 год. Всего в составе основной команды «армейцев» футболист провёл два матча, не отметившись в них результативными действиями. Что касается Вернблума, то шведский хавбек завершил игровую карьеру летом прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Понтус Вернблум Ахмат Иван Олейников
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