Экс-игрок ЦСКА Олейников: «Даже если ты просто не забьёшь какой-то гол на тренировке, Вернблум мог начать на тебя кричать»

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников поделился воспоминаниями об экс-игроке ЦСКА Понтусе Вернблуме, который защищал цвета «армейцев» в период с 2012 по 2018 год.

По словам Олейникова, шведский футболист был очень строг с молодыми игроками ЦСКА во время тренировок.

«Вернблум любил попихать молодым игрокам. Даже если ты просто не забьёшь какой-то гол на тренировке, он мог начать на тебя кричать. Запомнился момент, когда Астик Гордюшенко обыграл Вернблума — тому это очень не понравилось. А когда Астик обыграл Понтуса второй раз, то он специально ударил ему по ногам», — цитирует Олейникова «Чемпионат».

Напомним, Олейников выступал за ЦСКА в период с 2017 по 2019 год. Всего в составе основной команды «армейцев» футболист провёл два матча, не отметившись в них результативными действиями. Что касается Вернблума, то шведский хавбек завершил игровую карьеру летом прошлого года.