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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новиков назвал главную проблему ЦСКА

24 Октября 2022 • 15:34 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
1 4.30 X 3.90 2 1.77
29.10 19:00

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением об игре «армейцев» в нынешнем сезоне.

Напомним, ЦСКА не знает побед в четырёх матчах подряд во всех турнирах. Последний раз команда Владимира Федотова праздновала успех 1 октября в матче 11-го тура РПЛ над подмосковными «Химками» (2:1).

По мнению Новикова, «армейцам» стоит поработать над игрой в защите, поскольку в последних турах они много пропускают.

«Команда начала терять очки, это проблема. Проблема, что ЦСКА начал пропускать — два от «Спартака», теперь два от «Оренбурга», команде явно нужно наладить игру в защите. ЦСКА потерял необязательные очки, и это не в первый раз, с «Торпедо» вообще был какой-то кошмар», — цитирует Новикова «РБ Спорт»

После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата России ЦСКА расположился на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 26 очков. Свой следующий матч «красно-синие» проведут 29 октября против «Локомотива». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.  

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Новиков
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