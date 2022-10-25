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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев заявил, что не видит кризиса в игре ЦСКА

25 Октября 2022 • 21:30 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
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29.10 19:00

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о последних результатах столичного клуба.

«ЦСКА сейчас на третьем месте, никакого кризиса не вижу абсолютно. И с точки зрения набора очков тоже. Да, в игре ЦСКА есть определенные негативные моменты, но они связаны с отсутствием игроков», — заявил Газзаев порталу «КП Спорт».

Эксперт считает серьезной потерю Игоря Дивеева, который является основным центральным защитником, на этой позиции используют Максима Мухина, но сейчас можно было бы довериться молодым игрокам.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 26 очков за 14 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Газзаев Игорь Дивеев Максим Мухин
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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