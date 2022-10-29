Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА выиграл московское дерби у «Локомотива», прервав трёхматчевую ничейную серию

29 Октября 2022 • 21:00 Комментировать (1)
Локомотив Москва
0:1
ЦСКА Москва
окончен

«Локомотив» и ЦСКА сошлись в 15-м туре РПЛ.

Протокол игры  
Локомотив Москва0:1ЦСКА Москва
  22'Медина Хесус (0:1)
Алвим Маринато ГилермеМагкеев СтаниславБаринов ДмитрийЕдвай ТинНенахов Максим 46' (Живоглядов Дмитрий ( 46'  67') Карпукас АртёмТикнизян НаирМарадишвили Константин 81' (Куликов Даниил ( 81') Миранчук АнтонИзидор Вильсон 64' (Раконьяц Марко ( 64') Камано Франсуа 64' (Керк Джирано ( 64')
Запасные: Мампасси МаркКузьмичёв ИванPedrinho VI4Савин АндрейХудяков ДаниилМитай Марио
Акинфеев ИгорьЛукин МатвейДа Силва Роша ВиллианЗайнутдинов Бактиёр  12'Гайич Милан IIIОбляков ИванМухин Максим 82' (Фукс Бруно ( 82') Мендес Виктор  45' 46' (Ермаков Никита ( 46') Медина Хесус 82' (Ушаков Егор ( 82'  90') Карраскаль Хорхе  90'Чалов Фёдор 85' (Заболотный Антон ( 85')
Запасные: Каптилович ДмитрийБоков ДанилаДивеев ИгорьЯковлев Владислав ГеннадьевичГайч АдольфоЩенников ГеоргийТороп Владислав
29 октября. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

Видео

Гол и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Удаление Ушакова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Удаление Ушакова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Незасчитанный гол Ушакова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Незасчитанный гол Ушакова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Чалов попадает в штангу (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Чалов попадает в штангу (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Выстрел Медины (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Выстрел Медины (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Выход один на один Марадишвили (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Выход один на один Марадишвили (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:1. Гол Хесуса Медины (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:1. Гол Хесуса Медины (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Марадишвили пробил издали (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Марадишвили пробил издали (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

 

Вот уже третье кряду московское дерби играет «Локомотив». Кстати, все три пришлись на период «правления» Андрея Фёдорова, сменившего у руля немецкую диаспору. «Торпедо» обыграли, «Динамо» уступили, а теперь в соперниках один из главных преследователей «Зенита» - ЦСКА. «Армейцы» идут на третьем месте, при этом знатно забуксовали в последнее время. Три ничьи в трёх последних турах.

Дабы завершить мирную серию Федотов бросил в бой всех сильнейших – тут и Чалов, и Карраскаль, и Медина, нашлось место и Облякову. Именно эти футболисты и организовали первый гол: Баринов неудачно вынес мяч после кросса, Обляков пробил в касание, но попал в соперника. Далее Карраскаль подобрал мяч и навесил уже на правый угол вратарской, куда набежал Медина и головой пробил впритирку с ближней штангой. Гилерме даже не дернулся – 0:1.

Этот гол случился в середине первого тайма, а до этого (и после), что интересно, активнее смотрелся «Локо». Марадишвили то удивил дальним ударом с 30 метров – Акинфеев кулаками отбил в сторону, то решил обыграть голкипера ЦСКА, вывалившись на рандеву с ним. Игорь и тут переиграл Константина, ногой задержав мяч при обыгрыше Марадишвили. Первый тайм команды докатили в спокойном режиме. На вторую половину встречи не вышли Ненахов и Мендес, заменили которых Живоглядов и Ермаков.

А ЦСКА едва не удвоил счёт. Медина навесил с левого угла поля, серия рикошетов и выносом привела ко второй волне атаки. Мяч снова достался Хесусу и тот пробил под правую стойку с разворота, но Гилерме в прыжке выручил. Только очередной угловой удар. Во второй половине тайма в центре событий заблистал арбитр. Сначала Любимов не отреагировал на фол на Едвае, свалившемся в штрафной площади, в борьбе с Виллианом.

Затем арбитр назначил штрафной удар метрах в 22-х от ворот после фола на Карраскале. Фёдор Чалов со стандарта пробил шикарно, заставив зазвенеть штангу. Зайнутдинов пытался добавить коленом, но в створ не попал. Вскоре Чалов вывалился на рандеву с Гилерме, безлико закинув точно в руки голкиперу, однако арбитр и тут залез в эпизод. Офсайд зафиксировали у Фёдора, загубившего момент.

За минуту до конца основного времени ЦСКА всё-таки увеличил своё преимущество. Свежий Ушаков после скидки Заболотного повалил Баринова и с нулевого угла пробил Гилерме. Вот только Егор помог себе рукой, врезав по носу Дмитрию. Вместо гола арбитр выписал Ушакову жёлтую карточку и счёт остался прежним – 0:1. А Егор ещё успел получить и вторую жёлтую карточку за фол на Едвае и покинуть поле на минуту раньше финального свистка. Минимальная победа в дерби позволяет «армейцам» догнать «Ростов» и «Спартак», но «красно-белые» проведут свой матч завтра.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
CELTIC FROST
29 Октября 2022 в 21:39
Локомотив старался, но, увы... Кто б сомневался... Внезапно у "бедных Химочек" появился богатый РЖД - побратим. Докатились...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ахмат Ахмат
Ростов Ростов
1
2
2.40 3.55 2.85
Видео
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
1
4.20 3.95 1.80
Видео
30.10.22 в 14:00
Сочи Сочи
Урал Урал
1.81 3.85 4.40
Видео
30.10.22 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Пари НН Пари НН
1.82 3.80 4.40
Видео
30.10.22 в 16:30
Спартак Москва Спартак Москва
Торпедо Москва Торпедо Москва
1.32 5.40 10.00
Видео
30.10.22 в 19:30
Краснодар Краснодар
Зенит Зенит
5.60 4.50 1.56
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Октября
22:31 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА - лидер РПЛ по количеству попаданий в штанги
21:57 · Россия. Премьер-лига
Булыкин признался, что ждал более результативную игру в матче «Локомотив» - ЦСКА
21:45 · Россия. Премьер-лига
Как ЦСКА переиграл «Локомотив» - видео видео
21:33 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «ЦСКА заслуженно победил «Локомотив»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Прудников заявил, что как можно дольше хочет видеть Абаскаля наставником «Спартака»
21:03 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт прокомментировал результат матча против «Химок»
20:53 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили не знает, кто мог бы возглавить «Химки»
20:46 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» - «Зенит»: прогноз на матч чемпионата России – 30 октября 2022
20:42 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов считает, что «Краснодар» может отобрать очки у «Зенита»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Добровинский: «Тюкавин — талантливейший футболист»
20:35 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» - «Торпедо»: прогноз на матч чемпионата России – 30 октября 2022
20:30 · Россия. Премьер-лига
Веденеев: Все ждут осечку «Зенита»
20:26 · Россия. Первая лига
«Нефтехимик» на 90-й минуте отобрал победу у «Енисея»
20:08 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Глушаков правильно сделал, что уехал за 15 минут до конца матча «Химок»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев прокомментировал поведение Гогниева
Все новости
Рекомендуем