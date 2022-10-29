ЦСКА выиграл московское дерби у «Локомотива», прервав трёхматчевую ничейную серию

«Локомотив» и ЦСКА сошлись в 15-м туре РПЛ.

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Гол и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Удаление Ушакова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Незасчитанный гол Ушакова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Чалов попадает в штангу (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Выстрел Медины (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Выход один на один Марадишвили (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 0:1. Гол Хесуса Медины (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Марадишвили пробил издали (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

Вот уже третье кряду московское дерби играет «Локомотив». Кстати, все три пришлись на период «правления» Андрея Фёдорова, сменившего у руля немецкую диаспору. «Торпедо» обыграли, «Динамо» уступили, а теперь в соперниках один из главных преследователей «Зенита» - ЦСКА. «Армейцы» идут на третьем месте, при этом знатно забуксовали в последнее время. Три ничьи в трёх последних турах.

Дабы завершить мирную серию Федотов бросил в бой всех сильнейших – тут и Чалов, и Карраскаль, и Медина, нашлось место и Облякову. Именно эти футболисты и организовали первый гол: Баринов неудачно вынес мяч после кросса, Обляков пробил в касание, но попал в соперника. Далее Карраскаль подобрал мяч и навесил уже на правый угол вратарской, куда набежал Медина и головой пробил впритирку с ближней штангой. Гилерме даже не дернулся – 0:1.

Этот гол случился в середине первого тайма, а до этого (и после), что интересно, активнее смотрелся «Локо». Марадишвили то удивил дальним ударом с 30 метров – Акинфеев кулаками отбил в сторону, то решил обыграть голкипера ЦСКА, вывалившись на рандеву с ним. Игорь и тут переиграл Константина, ногой задержав мяч при обыгрыше Марадишвили. Первый тайм команды докатили в спокойном режиме. На вторую половину встречи не вышли Ненахов и Мендес, заменили которых Живоглядов и Ермаков.

А ЦСКА едва не удвоил счёт. Медина навесил с левого угла поля, серия рикошетов и выносом привела ко второй волне атаки. Мяч снова достался Хесусу и тот пробил под правую стойку с разворота, но Гилерме в прыжке выручил. Только очередной угловой удар. Во второй половине тайма в центре событий заблистал арбитр. Сначала Любимов не отреагировал на фол на Едвае, свалившемся в штрафной площади, в борьбе с Виллианом.

Затем арбитр назначил штрафной удар метрах в 22-х от ворот после фола на Карраскале. Фёдор Чалов со стандарта пробил шикарно, заставив зазвенеть штангу. Зайнутдинов пытался добавить коленом, но в створ не попал. Вскоре Чалов вывалился на рандеву с Гилерме, безлико закинув точно в руки голкиперу, однако арбитр и тут залез в эпизод. Офсайд зафиксировали у Фёдора, загубившего момент.

За минуту до конца основного времени ЦСКА всё-таки увеличил своё преимущество. Свежий Ушаков после скидки Заболотного повалил Баринова и с нулевого угла пробил Гилерме. Вот только Егор помог себе рукой, врезав по носу Дмитрию. Вместо гола арбитр выписал Ушакову жёлтую карточку и счёт остался прежним – 0:1. А Егор ещё успел получить и вторую жёлтую карточку за фол на Едвае и покинуть поле на минуту раньше финального свистка. Минимальная победа в дерби позволяет «армейцам» догнать «Ростов» и «Спартак», но «красно-белые» проведут свой матч завтра.