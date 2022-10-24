Агент: «Мойзес счастлив играть в РПЛ»

Гильермо Миранда, представитель защитника ЦСКА Мойзеса, рассказал о будущих планах игрока.

«Мойзес счастлив играть в РПЛ. Он надеется провести много лет в Москве, в ЦСКА. Он в восторге от клуба», — приводит слова Миранды Metaratings.

Напомним, «армейцы» арендовали 27-летнего бразильца у «Интернасьонала» до конца текущего сезона. Футболист принял участие в 14 матчах за столичный клуб и записал на свой счет две результативные передачи. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Мойзеса составляет два миллиона евро.

После 14-ти туров ЦСКА занимает 3-е место в РПЛ, набрав 26 очков.