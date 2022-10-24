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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Мойзес счастлив играть в РПЛ»

24 Октября 2022 • 17:19 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
1 4.30 X 3.90 2 1.77
29.10 19:00

Гильермо Миранда, представитель защитника ЦСКА Мойзеса, рассказал о будущих планах игрока.

«Мойзес счастлив играть в РПЛ. Он надеется провести много лет в Москве, в ЦСКА. Он в восторге от клуба», — приводит слова Миранды Metaratings.

Напомним, «армейцы» арендовали 27-летнего бразильца у «Интернасьонала» до конца текущего сезона. Футболист принял участие в 14 матчах за столичный клуб и записал на свой счет две результативные передачи. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Мойзеса составляет два миллиона евро.

После 14-ти туров ЦСКА занимает 3-е место в РПЛ, набрав 26 очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Мойзес Гильермо Миранда
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