Нагорных: «Мы набираем обороты»

В матче пятнадцатого тура российского чемпионата московский ЦСКА добыл три очка в противостоянии с «Локомотивом». Единственный мяч в середине первого тайма забил Хесус Медина, отыграться «Локомотив» не сумел. С другой стороны, у ЦСКА были также и удары в каркас ворот. События игры прокомментировал председатель совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных, который воодушевлен, несмотря на поражение.

- Команда работает, я думаю, что сегодня все видели, что команда добавляет. Хочу поблагодарить игроков, тренеров, болельщиков, которые пришли и поддержали, это правильно, важно поддерживать команду в сложные моменты. Думаю, что мы набираем обороты, сегодня, наверное, более справедливой была бы ничья, - цитирует слова Нагорных новостное агентство ТАСС.