Пономарёв: «Абсолютно заслуженная победа ЦСКА»

В матче пятнадцатого тура российского чемпионата московский ЦСКА добыл три очка в противостоянии с «Локомотивом». Единственный мяч в середине первого тайма забил Хесус Медина, отыграться «Локомотив» не сумел. С другой стороны, у ЦСКА были также и удары в каркас ворот. События игры прокомментировал бывший футболист московского клуба Владимир Пономарев, он считает заслуженной победу армейцев.

- Армейцы выдержали два тайма, физика у них очень хорошая. Боролись до конца, абсолютно заслуженно победили. Сейчас все по делу, меня радует такой ЦСКА. Физика будет, и техника будет, - цитирует Пономарёва «Спорт-экспресс».

В шестнадцатом туре российской Премьер-лиги ЦСКА сразится дома с «Пари НН», это случится пятого ноября.