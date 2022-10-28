Хомуха объяснил причины хорошей игры Чалова в текущем сезоне

Главный тренер «Калуги» Дмитрий Хомуха высказался об игре нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в текущем сезоне.

«Я думаю, что командировка в Швейцарию заставила его переосмыслить отношение к футболу, он стал взрослее, отсюда и неплохая результативность, он стал увереннее», — заявил Хомуха Metaratings.

В текущем сезоне на счету 24-летнего форварда 11 забитых мячей и две результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 26 набранных очков после 14 туров. В следующем матче «армейцы» в гостях сыграют с «Локомотивом», встреча пройдет 29 октября в 19:00 по мск.