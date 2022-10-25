«Локомотив» - лучший российский клуб в Европе по количеству воспитанников

Столичный «Локомотив» остался на первом месте по количеству воспитанников, играющих в топ-31 чемпионатах Европы среди всех клубов из России. Об этом сообщает Международный центр спортивных исследований (CIES).

В лучших чемпионатах европейского континента выступают 39 футболистов, воспитанных академией «Локомотива». С данным показателем «железнодорожники» смогли занять 28 место.

Также в данный рейтинг были включены московский «Спартак» с показателем 35 воспитанников, «Краснодар» (33), петербургский «Зенит» (29) и столичный ЦСКА (26).

Лидирует в списке амстердамский «Аякс» (85), на втором месте – лиссабонская «Бенфика» (73), на третьем – киевское «Динамо» (72).