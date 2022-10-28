Соломатин считает, что ЦСКА не хватает Дивеева

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин поделился мнением о причинах неудач «армейской» команды в последних матчах РПЛ и Фонбет Кубка России.

Напомним, команда Владимира Федотова не может одержать победу в четырёх последних играх подряд.

По мнению эксперта, ЦСКА плохо использует свои моменты в атаке, а при обороне собственных ворот сказывается потеря 23-летнего защитника Игоря Дивеева, получившего травму в матче 10-го тура РПЛ с «Торпедо» (0:1).

«Не то, чтобы некому заменить Дивеева, но почти в каждом матче пропускаем: два от «Оренбурга», два от «Спартака», от «Торпедо» тоже пропустили. Последний раз всухую сыграли против «Крыльев» (1:0), а это было в начале сентября. С учётом того, сколько не забивается, из этого и складывается и результат», — цитирует Соломатина Metaratings.

После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата России ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Свой следующий матч «красно-синие» проведут завтра, 29 октября, против «Локомотива». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.