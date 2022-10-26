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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин назвал лучших игроков в составе «Спартака» и ЦСКА

26 Октября 2022 • 16:54 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
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29.10 19:00

Экс-игрок ЦСКА поделился мнением об уровне игры «Спартака» и «армейцев» в текущем сезоне РПЛ.

«Два хорошо сбалансированных коллектива, которые будут бороться за высокие места. Кто в итоге финиширует выше, сказать сложно. Но и те и другие значатся среди основных преследователей «Зенита», — заявил Алдонин порталу «Столица С».

Эксперт отметил, что обе команды очень хорошо играют в атаке, у «Спартака» отлично выглядит Александр Соболев, а в составе ЦСКА выделяется Фёдор Чалов.

После 14 туров в чемпионате России лидирует «Зенит» (36), за ним в таблице идут «Спартака» (29), ЦСКА (26) и «Ростов» (26).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Евгений Алдонин Фёдор Чалов Александр Соболев
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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