Алдонин назвал лучших игроков в составе «Спартака» и ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА поделился мнением об уровне игры «Спартака» и «армейцев» в текущем сезоне РПЛ.

«Два хорошо сбалансированных коллектива, которые будут бороться за высокие места. Кто в итоге финиширует выше, сказать сложно. Но и те и другие значатся среди основных преследователей «Зенита», — заявил Алдонин порталу «Столица С».

Эксперт отметил, что обе команды очень хорошо играют в атаке, у «Спартака» отлично выглядит Александр Соболев, а в составе ЦСКА выделяется Фёдор Чалов.

После 14 туров в чемпионате России лидирует «Зенит» (36), за ним в таблице идут «Спартака» (29), ЦСКА (26) и «Ростов» (26).