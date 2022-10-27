Корнеев назвал игроков, которые не соответствуют амбициям ЦСКА

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев назвал игроков ЦСКА, которые не соответствуют амбициям столичной команды.

«Претензий нет, но улучшения в селекции необходимы! По мне ряд игроков — таких как Гайч, Фукс, Мендес, Заболотный — не соответствуют ни качествам, ни амбициям клуба, не говоря уже о средствах, потраченных на них», – заявил экс-футболист «Барселоны», «Фейеноорда» и «Эспаньола», чьи слова приводит издание «Чемпионат».

Бывший полузащитник «армейцев» отметил и хорошую работу клуба на трансферном рынке, приведя в качестве примеров Мойзеса, Сашу Зделара, Хорхе Карраскаля и Виллиана Рошу. По словам эксперта, Владимир Федотов строит в Москве хорошую игру с прессингом и быстрым выходом из обороны.

После 14 матчей в рамках РПЛ «армейцы» занимают третье место, отставая от «Зенита» на восемь баллов.

