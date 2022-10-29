Федотов: «Трудовая победа»

В матче пятнадцатого тура российского чемпионата московский ЦСКА добыл три очка в противостоянии с «Локомотивом». Единственный мяч в середине первого тайма забил Хесус Медина, отыграться «Локомотив» не сумел. С другой стороны, у ЦСКА были также и удары в каркас ворот. События игры прокомментировал наставник ЦСКА Владимир Федотов.

- Рабочая и трудовая победа. Была серия ничейных результатов, мы доминировали в этих играх, но не могли развить преимущество. Накопилось статическое электричество, которое витало в команде, не позволяло показывать более открытый футбол, более раскрепощенный. Нам нужно показывать более уверенную игру, - цитирует слова Федотова новостное агентство ТАСС.

В шестнадцатом туре российской Премьер-лиги ЦСКА сразится дома с «Пари НН», это случится пятого ноября.