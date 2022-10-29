Пономарёву не понравилось судейство в матче ЦСКА с «Локомотивом»

В матче пятнадцатого тура российского чемпионата московский ЦСКА добыл три очка в противостоянии с «Локомотивом». Единственный мяч в середине первого тайма забил Хесус Медина, отыграться «Локомотив» не сумел. С другой стороны, у ЦСКА были также и удары в каркас ворот. События игры прокомментировал бывший футболист московского клуба Владимир Пономарев, он очень недоволен судейством.

- Очень не понравилось мне сегодня судейство. Любимов в конце уже поплыл. Гол не засчитал Ушакову, а там все чисто было! Ушакова толкали в спину, он взмахнул руками, чтобы устоять, - цитирует ветерана «Спорт-экспресс».

В шестнадцатом туре российской Премьер-лиги ЦСКА сразится дома с «Пари НН», это случится пятого ноября.