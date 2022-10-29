Ненахов: «Тяжёлое положение»

В матче пятнадцатого тура российского чемпионата московский ЦСКА добыл три очка в противостоянии с «Локомотивом». Единственный мяч в середине первого тайма забил Хесус Медина, отыграться «Локомотив» не сумел. С другой стороны, у ЦСКА были также и удары в каркас ворот. События игры прокомментировал защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов, который расстроен итогами игры и продолжающейся серией неудач, уже приведшей к нескольким клубным антирекордам после первого круга чемпионата.

- Неудачная серия продолжается, к сожалению. Не забили в стопроцентном моменте, опять пропустили гол в начале матча. Тяжело, если честно, анализировать. Команда не падает духом, но позиции у нас тяжелые, - цитирует Ненахова издание «Спорт-экспресс».