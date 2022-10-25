Адиев: У Зайнутдинова есть качества, которые очень востребованы в Италии

Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев поделился мнением о возможном уходе полузащитника Бактиёра Зайнутдинова из ЦСКА. Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что «армейцы» готовы отпустить своего игрока за 4-5 миллионов евро.

«Я всегда высоко отзывался о Зайнутдинове, это чисто тренерский игрок. По своему качеству он готов закрыть любую позицию, главное, чтобы ему доверял тренер», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

По мнению эксперта, у футболиста есть все качества для того, чтобы заиграть в чемпионате Италии, потому что там много уделяют тактике.

Тренер считает, что Зайнутдинов подошел бы наставнику «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, ведь он часто меняет игрокам позиции.

В этом сезоне 24-летний хавбек провел 15 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.