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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Адиев: У Зайнутдинова есть качества, которые очень востребованы в Италии

25 Октября 2022 • 14:56 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.85 2 1.83
29.10 19:00

Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев поделился мнением о возможном уходе полузащитника Бактиёра Зайнутдинова из ЦСКА. Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что «армейцы» готовы отпустить своего игрока за 4-5 миллионов евро.

«Я всегда высоко отзывался о Зайнутдинове, это чисто тренерский игрок. По своему качеству он готов закрыть любую позицию, главное, чтобы ему доверял тренер», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

По мнению эксперта, у футболиста есть все качества для того, чтобы заиграть в чемпионате Италии, потому что там много уделяют тактике.

Тренер считает, что Зайнутдинов подошел бы наставнику «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, ведь он часто меняет игрокам позиции.

В этом сезоне 24-летний хавбек провел 15 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Аталанта Джан Пьеро Гасперини Магомед Адиев Бактиёр Зайнутдинов
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