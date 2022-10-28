Габриэл: «Я прилетел из Бразилии не для того, чтобы сидеть на лавке»

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл выразил недовольство своим текущим положением в столичном клубе.

«Совпадение ли, что после ухода Цорна я попал в запас? Я не верю в совпадения. Меня беспокоит эта ситуация. Я прилетел из Бразилии не для того, чтобы сидеть на лавке. Хочу играть!» — заявил Габриэл Sport 24.

Футболист отметил, что чувствовал доверие от бывшего наставника команды Йозефа Циннбауэра, ведь с приходом в клуб провел сразу пять матчей в основе, а после ухода тренера перестал попадать в стартовый состав.

22-летний бразилец провел за «Локомотив» девять матчей, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.