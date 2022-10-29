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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баринов: «Не вижу «Локомотив» конкурентом ЦСКА, команда на дне»

29 Октября 2022 • 12:15 Комментировать
Локомотив Москва
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ЦСКА Москва
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Через 5 ч. 14 мин.

Актер и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов рассказал о своих ожиданиях от поединка против ЦСКА в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги.

«Не вижу «Локомотив» конкурентом ЦСКА. Вообще не вижу «Локо» конкурентом никакой команды РПЛ. С уходом Сёмина команда идет вниз и добралась до дна», - передает слова артиста «Спорт-экспресс».

Московское дерби состоится на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 29 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени.

После 14 туров «железнодорожники» с девятью баллами идут на 14-м месте, а «армейцы» (26) занимают третью строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Валерий Баринов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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