Баринов: «Не вижу «Локомотив» конкурентом ЦСКА, команда на дне»

Актер и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов рассказал о своих ожиданиях от поединка против ЦСКА в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги.

«Не вижу «Локомотив» конкурентом ЦСКА. Вообще не вижу «Локо» конкурентом никакой команды РПЛ. С уходом Сёмина команда идет вниз и добралась до дна», - передает слова артиста «Спорт-экспресс».

Московское дерби состоится на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 29 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени.

После 14 туров «железнодорожники» с девятью баллами идут на 14-м месте, а «армейцы» (26) занимают третью строчку.