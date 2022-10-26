Чанов: «Комментаторов слушать не надо - лучше слушать тренеров»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов ответил на критику Геннадием Орловым вратаря Игоря Акинфеева.

Специалист отметил, что за качеством выступления игроков в целом и голкиперов в частности в обязательном порядке следят тренеры. Именно они принимают решение о замене тех или иных футболистов.

«Комментаторы всегда стараются что-то такое поймать жареное, чтобы на них обратили внимание. Комментаторов слушать не надо – лучше слушать тренеров», - цитирует Чанова «Спорт День За Днём».

Бывший тренер думает, что раз Акинфеев выходит на поле вместе с основной командой, то он явно этого заслуживает.