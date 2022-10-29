Педро Габриэл не исключил, что в будущем может получить российский паспорт

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл допустил, что в будущем может получить российский паспорт.

Напомним, 22-летний бразилец перешёл в московский клуб в начале сентября из «Брагантино» за 3,5 миллиона евро.

«Даже не думал об этом. Но никто не знает, что будет в будущем. Может, я когда-нибудь получу российский паспорт и буду считаться россиянином», — цитирует Педро Габриэла Sport24.

В текущем сезоне вингер провёл в составе «железнодорожников» девять матчей, забив в них четыре гола и отдав одну результативную передачу. Ранее желание получить российское гражданство изъявили бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо.