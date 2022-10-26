Газзаев: «Кризиса в ЦСКА не вижу абсолютно»

В пятнадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Локомотив» сразится с ЦСКА. Армейцы уже теряли неожиданные очки в играх с командами из второй половины турнирной таблицы, в частности, проиграли «Торпедо» в десятом туре РПЛ. Но бывший тренер клуба Валерий Газзаев не считает, что ЦСКА испытывает кризис.

- ЦСКА сейчас на третьем месте, никакого кризиса не вижу абсолютно. И с точки зрения набора очков тоже. Да, в игре ЦСКА есть определенные негативные моменты, но они связаны с отсутствием игроков, того же Дивеева, который, я считаю, в ЦСКА в обороне является цементирующим защитником, - цитирует Газзаева «КП Спорт».