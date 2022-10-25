Агент: Интерес к Дивееву есть не только из Серии А

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался об интересе итальянских клубов к игроку.

«Интерес клубов Серии А к Игорю был и остается. Что касается подвижек, то у него сейчас травма — какие могут быть подвижки?» — заявил Ерёмин «Чемпионату». Агент рассказал, что интерес к Дивееву есть и из других европейских лиг.

Ране «Лацио» и «Сампдория» опровергли новость об интересе к 23-летнему российскому защитнику.

В текущем сезоне футболист принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.