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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: Интерес к Дивееву есть не только из Серии А

25 Октября 2022 • 16:57 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.85 2 1.83
29.10 19:00

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался об интересе итальянских клубов к игроку.

«Интерес клубов Серии А к Игорю был и остается. Что касается подвижек, то у него сейчас травма — какие могут быть подвижки?» — заявил Ерёмин «Чемпионату». Агент рассказал, что интерес к Дивееву есть и из других европейских лиг.

Ране «Лацио» и «Сампдория» опровергли новость об интересе к 23-летнему российскому защитнику.

В текущем сезоне футболист принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Олег Еремин Игорь Дивеев
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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