В «Локомотиве» рассказали о планах клуба на зимнее трансферное окно

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о планах московского клуба на зимнее трансферное окно.

Нагорных заявил, что «Локомотив» хочет видеть в своём составе талантливых российских футболистов.

«Возможен приход молодых талантливых игроков. Они могут быть воспитанниками разных академии. Мы хотим, чтобы в «Локомотиве», в том числе, играли лучшие российские игроки», — цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

Напомним, Нагорных был избран председателем совета директоров московского клуба 14 октября. На этом посту он сменил Александра Плутника.

После 14 проведённых матчей «Локомотив» набрал 12 очков, расположившись на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч «красно-зелёные» проведут 29 октября против ЦСКА. Начало — в 19:00 по московскому времени.