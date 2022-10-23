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В «Локомотиве» рассказали о планах клуба на зимнее трансферное окно

23 Октября 2022 • 10:38 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
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29.10 19:00

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о планах московского клуба на зимнее трансферное окно.

Нагорных заявил, что «Локомотив» хочет видеть в своём составе талантливых российских футболистов.

«Возможен приход молодых талантливых игроков. Они могут быть воспитанниками разных академии. Мы хотим, чтобы в «Локомотиве», в том числе, играли лучшие российские игроки», — цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

Напомним, Нагорных был избран председателем совета директоров московского клуба 14 октября. На этом посту он сменил Александра Плутника.

После 14 проведённых матчей «Локомотив» набрал 12 очков, расположившись на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч «красно-зелёные» проведут 29 октября против ЦСКА. Начало — в 19:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Нагорных
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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