Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов — об игре ЦСКА: «Команда неплохо играет, просто не реализовывает свои моменты»

24 Октября 2022 • 21:12 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
1 4.05 X 3.85 2 1.83
29.10 19:00

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мнением о результатах ЦСКА в последних играх.

«У ЦСКА нет спада. Команда неплохо играет, просто не реализовывает свои моменты. Соперники стали серьезно настраиваться на ЦСКА. Последние результаты армейцев – это стечение обстоятельств», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Напомним, столичный клуб не одержал ни одной победы в последних четырех матчах.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 26 набранных очков после 14-ти туров. В предстоящем матче «армейцы» сыграют в гостях с «Локомотивом», встреча пройдет 29 октября в 19:00 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов ЦСКА Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Крылья Советов Крылья Советов
2
1
Видео
Окончен
Зенит Зенит
Сочи Сочи
7
0
1.33 6.00 9.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Октября
22:18 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Понятно, что не всегда такие мячи залетают»
22:14 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Надо, как говорится, этот момент пережить и двигаться дальше»
22:09 · Россия. Премьер-лига
Малком: «Это тот самый «Зенит», который мы все хотим видеть»
22:00 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» прокомментировали стоимость Сычевого в 500 тысяч евро 1
21:57 · Россия. Премьер-лига
Как Малком и Мантуан забили лёгкие голы в ворота «Сочи» - видео видео
21:53 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» высоко оценил работу Ганчаренко
21:41 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» забил в ворота «Сочи» два гола подряд, счёт стал 7:0
21:38 · Россия. Премьер-лига
Булыкин считает, что Сёмин должен работать в «Локомотиве»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Сёмин рассказал о песнях болельщиков
21:30 · Россия. Премьер-лига
Очередной гол дальним ударом по воротам «Сочи» - видео видео
21:24 · Россия. Премьер-лига
Семшов прокомментировал игру Чалова и Соболева в текущем сезоне
21:23 · Россия. Премьер-лига
Барриос забил пятый мяч в матче «Зенит» - «Сочи»
21:12 · Россия. Премьер-лига
Семшов — об игре ЦСКА: «Команда неплохо играет, просто не реализовывает свои моменты»
21:11 · Россия. Первая лига
Тедеев не перейдёт в клуб РПЛ из «Алании»
21:01 · Россия. Премьер-лига
Эффектный гол издали от Вендела - видео видео
Все новости
Рекомендуем