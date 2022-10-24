Семшов — об игре ЦСКА: «Команда неплохо играет, просто не реализовывает свои моменты»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мнением о результатах ЦСКА в последних играх.

«У ЦСКА нет спада. Команда неплохо играет, просто не реализовывает свои моменты. Соперники стали серьезно настраиваться на ЦСКА. Последние результаты армейцев – это стечение обстоятельств», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Напомним, столичный клуб не одержал ни одной победы в последних четырех матчах.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 26 набранных очков после 14-ти туров. В предстоящем матче «армейцы» сыграют в гостях с «Локомотивом», встреча пройдет 29 октября в 19:00 по мск.