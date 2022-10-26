Пономарёв: «Когда команда становится чемпионом? Когда выигрывает на своем поле и делает ничью на чужом»

Бывший защитник столичного ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв высказал своё мнение о шансах нынешней команды «армейцев» на чемпионство.

«Когда команда становится чемпионом? Когда выигрывает на своем поле и делает ничью на чужом. И все! Нет никаких проблем — команда будет чемпионом», - цитирует специалиста Bet On Mobile.

Пономарёв считает, что в случае, когда коллектив-хозяин поля завершает поединки ничейным результатом, то перспективы достижения высоких результатов резко снижаются.

На текущий момент ЦСКА с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице, последние три матча «красно-синие» свели к ничьей.