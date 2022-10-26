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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полузащитник «Ахмата» Олейников: «Всегда восхищался Дзагоевым»

26 Октября 2022 • 23:08 Комментировать
Ахмат
...
Ростов
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29.10 16:30

Полузащитник грозненского «Ахмата» Иван Олейников признался, что ему симпатична игра футболиста «Рубина» Алана Дзагоева.

«Всегда восхищался Дзагоевым. Было видно его футбольное мышление», - цитирует спортсмена «Чемпионат».

Игрок отметил весьма хорошую культуру игры в пас, которая присуща бывшему футболисту ЦСКА. Время от времени было сложно уловить мысль Дзагоева, совершавшего пас в ту область поля, о которой даже и не думал, поделился с читателями Олейников.

Дзагоев выступал в ЦСКА с 2008 по 2022 год и провёл за это время 282 матча, отличившись 55 раз. Олейников играл за «армейцев» с 2017 по 2019 год.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алан Дзагоев Чемпионат России Ахмат Иван Олейников
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