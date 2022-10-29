«Ростов» за несколько минут перевернул игру с «Ахматом» и сравнял счёт

На протяжении часа игрового времени «Ахмат» вёл в споре с «Ростовом» в рамках 15-го тура Премьер-лиги. Мохамед Конате в контратаке грамотно укрывал мяч корпусом от оппонентов и вовремя пробил в ближний угол. На 74-й минуте ростовчане смогли отыграться. Со штрафного Даниил Уткин навесил к воротам, случился рикошет, и Николай Комличенко вколотил мяч под перекладину - 1:1. Не успели футболисты «Ахмата» огорчиться после пропущенного гола, как «Ростов» снова праздновал успех. Комличенко отыграл на набежавшего Кирилла Щетинина, и тот от радиуса штрафной метко пробил в левый нижний угол ворот. Команда Валерия Карпина могла вести 2:1, но ВАР отменил этот гол из-за игры рукой Комличенко. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.