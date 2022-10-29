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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Связка Уткин – Комличенко сработала уже пятый раз

29 Октября 2022 • 18:18 Комментировать
Ахмат
1:2
Ростов
окончен

В субботу вечером «Ростов» проводит гостевой матч 15-го тура чемпионата России против «Ахмата». Команда Валерия Карпина первой пропустила гола, но во втором тайме смогла отыграться. Автором гола стал нападающий Николай Комличенко, который отличился после подачи со штрафного от полузащитника Даниила Уткина.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», связка Даниил Уткин – Николай Комличенко сработала в этом чемпионате уже пятый раз.

Следить за концовкой матча Премьер-лиги между «Ахматом» и «Ростовом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Николай Комличенко Даниил Уткин
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