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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Олейников рассказал об исчезновении Талалаева

27 Октября 2022 • 10:44 Комментировать
Ахмат
...
Ростов
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29.10 16:30

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников рассказал об исчезновении главного тренера команды Андрея Талалаева по ходу матча 9-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:3).   

Напомним, российский специалист был отправлен в отставку в перерыве игры с нижегородцами. Впоследствии на посту наставника команды Талалаева сменил Сергей Ташуев.

По словам Олейникова, сам он в тот момент разминался на поле.

«Видимо, Андрей Викторович остался в раздевалке и досматривал игру там. А с командой он расстался на хорошей ноте, претензий к коллективу не было», — цитирует Олейникова «Чемпионат».

В данный момент Талалаев возглавляет московское «Торпедо», с которым уже успел провести в рамках РПЛ два матча, потерпев в них два поражения.  

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Андрей Талалаев Ахмат Иван Олейников
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