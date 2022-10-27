Олейников рассказал об исчезновении Талалаева

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников рассказал об исчезновении главного тренера команды Андрея Талалаева по ходу матча 9-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:3).

Напомним, российский специалист был отправлен в отставку в перерыве игры с нижегородцами. Впоследствии на посту наставника команды Талалаева сменил Сергей Ташуев.

По словам Олейникова, сам он в тот момент разминался на поле.

«Видимо, Андрей Викторович остался в раздевалке и досматривал игру там. А с командой он расстался на хорошей ноте, претензий к коллективу не было», — цитирует Олейникова «Чемпионат».

В данный момент Талалаев возглавляет московское «Торпедо», с которым уже успел провести в рамках РПЛ два матча, потерпев в них два поражения.