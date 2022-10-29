«Ахмат» забил быстрый гол в игре с «Ростовом»

И второй субботний матч 15-го тура Премьер-лиги начался с забитого гола. В противостоянии «Ахмата» и «Ростова» хозяева повели уже в стартовом отрезке. Мохамед Конате взял игру на себя и прошёл по центру в штрафную а затем из-под пары соперников запустил мяч в ближний угол ворот, в то же время голкипер с запозданием среагировал и не смог выручить свою команду.

Если «Ростов» сегодня не победит, то эта встреча станет третьей, где футболисты Валерия Карпина не наберут очки по максимуму. Виктория позволит «Ахмату» настичь сегодняшнего соперника, а также ЦСКА и «Динамо» на третьей строчке.

Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.