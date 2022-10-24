Шелия назвал Акинфеева лучшим вратарём РПЛ

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия поделился мнением о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

По мнению 33-летнего Шелии, Акинфеев — лучший вратарь РПЛ на сегодняшний день. Также игрок «Ахмата» отметил Матвея Сафонова из «Краснодара» и динамовца Антона Шунина.

«Номер один для меня — Игорь Акинфеев. В хорошей форме находятся Матвей Сафонов и Антон Шунин. Секрет Акинфеева в том, что он сильно любит футбол. При этом Игоря надо уважать: наверное, он хочет уйти красиво, потому и играет настолько хорошо», — приводит слова Шелии «Матч ТВ».

Напомним, что Акинфеев является воспитанником ЦСКА и защищает ворота «армейской» команды на протяжении всей своей профессиональной карьеры. В текущем сезоне 36-летний вратарь провёл 15 матчей, пропустив в них 16 голов и четыре раза сохранив свои ворота в неприкосновенности.