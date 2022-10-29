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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин: «Карпин сильнее Черчесова»

29 Октября 2022 • 09:41 Комментировать (1)
Ахмат
...
Ростов
1 2.45 X 3.55 2 2.80
Через 4 ч. 42 мин.

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин сравнил нынешнего наставника сборной России Валерия Карпина с экс-главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым, который сейчас возглавляет венгерский «Ференцварош».

По мнению эксперта, Карпин сильнее Черчесова, так как у 53-летнего специалиста больше опыта, чем у своего коллеги.

«У каждого тренера свой стиль. К Черчесову повернулась удача. Не сомневаюсь, что Карпин сильнее. Сравнивать их очень сложно. Карпин только начал работу в сборной России. Если бы Карпин и Черчесов руководили командами в одном турнире, тогда можно было бы рассуждать и говорить о том, кто из них сильнее», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Напомним, что Черчесов возглавлял сборную России в период с 2016 по 2021 год. Под его руководством наша национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года. Карпин же работает со сборной с лета прошлого года. Его соглашение с РФС рассчитано до конца декабря.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Валерий Карпин Станислав Черчесов Валерий Гладилин
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Комментарии (1)
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rac531
29 Октября 2022 в 09:59
Гаденькое и завистливое челевекообразное) А какой Гладилин специалист, можно судить по этому высказыванию:

ЛАДИЛИН
«Назначение Абаскаля – это «спартаковская» авантюра, как это часто бывает. У нас есть футболисты и специалисты, которые играли лучше его, добились большего, и они наши! Я могу перечислить всех! Карпин, Онопко, Аленичев, Титов, Тихонов, Юран!
С 10-го места команду нужно выстраивать заново, а приглашают молодого парня. Это полнейшая авантюра, которая обречена на неудачу.
Если он займёт хотя бы шестое место – это будет успех. А ставить какую-то серьёзную задачу перед ним? Забудьте об этом, болельщики!»
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