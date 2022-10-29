Гладилин: «Карпин сильнее Черчесова»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин сравнил нынешнего наставника сборной России Валерия Карпина с экс-главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым, который сейчас возглавляет венгерский «Ференцварош».

По мнению эксперта, Карпин сильнее Черчесова, так как у 53-летнего специалиста больше опыта, чем у своего коллеги.

«У каждого тренера свой стиль. К Черчесову повернулась удача. Не сомневаюсь, что Карпин сильнее. Сравнивать их очень сложно. Карпин только начал работу в сборной России. Если бы Карпин и Черчесов руководили командами в одном турнире, тогда можно было бы рассуждать и говорить о том, кто из них сильнее», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Напомним, что Черчесов возглавлял сборную России в период с 2016 по 2021 год. Под его руководством наша национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года. Карпин же работает со сборной с лета прошлого года. Его соглашение с РФС рассчитано до конца декабря.