Гладилин: «Карпин сильнее Черчесова»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин сравнил нынешнего наставника сборной России Валерия Карпина с экс-главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым, который сейчас возглавляет венгерский «Ференцварош».
По мнению эксперта, Карпин сильнее Черчесова, так как у 53-летнего специалиста больше опыта, чем у своего коллеги.
«У каждого тренера свой стиль. К Черчесову повернулась удача. Не сомневаюсь, что Карпин сильнее. Сравнивать их очень сложно. Карпин только начал работу в сборной России. Если бы Карпин и Черчесов руководили командами в одном турнире, тогда можно было бы рассуждать и говорить о том, кто из них сильнее», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».
Напомним, что Черчесов возглавлял сборную России в период с 2016 по 2021 год. Под его руководством наша национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года. Карпин же работает со сборной с лета прошлого года. Его соглашение с РФС рассчитано до конца декабря.
ЛАДИЛИН
«Назначение Абаскаля – это «спартаковская» авантюра, как это часто бывает. У нас есть футболисты и специалисты, которые играли лучше его, добились большего, и они наши! Я могу перечислить всех! Карпин, Онопко, Аленичев, Титов, Тихонов, Юран!
С 10-го места команду нужно выстраивать заново, а приглашают молодого парня. Это полнейшая авантюра, которая обречена на неудачу.
Если он займёт хотя бы шестое место – это будет успех. А ставить какую-то серьёзную задачу перед ним? Забудьте об этом, болельщики!»
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