Тихонов спрогнозировал исход матча «Ахмат» — «Ростов»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ, в котором «Ахмат» примет на своём поле «Ростов».

Эксперт считает, что предстоящая встреча завершится вничью.

«Ахмат» – более эмоциональная команда. Когда у неё всё получается, она может обыграть кого угодно. «Ростов» всё же более рациональная команда. Но в недавней игре в Воронеже «Ростов» во втором тайме играл в большинстве невыразительно. Наверное, в Грозном мы увидим ничью», — цитирует Тихонова Metaratings.

Напомним, что на данный момент «Ростов» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Грозненцы же располагаются на шестой строчке, отставая от своего соперника на три очка. Матч «Ахмат» — «Ростов» состоится завтра, 29 октября. Начало — в 16:30 по московскому времени.