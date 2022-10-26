Карпин высказался о возможном переходе Сутормина в «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина в его команду грядущей зимой.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист может покинуть петербуржцев из-за нехватки игровой практики.

«Алексей Сутормин может перейти в «Ростов»? При чём здесь я? Лично заинтересован в этом игроке? Лучше узнать это у тех, кто об этом говорит», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, Сутормин перешёл в «Зенит» летом 2019 года из «Рубина» за 3 миллиона евро. В такую же сумму оценивает сейчас футболиста авторитетный портал Transfermarkt.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе своей команды 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.